Nuovo record mondiale di contagi da Covid, 212 mila in 24 ore

AGI - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riportato un aumento record dei casi globali di coronavirus, con un incremento totale di 212.326 casi in 24 ore. Gli aumenti maggiori sono stati registrati negli Stati Uniti, in Brasile e in India, secondo il rapporto. Il precedente record dell'Oms di nuovi casi quotidiani era di 189.077 registrato il 28 giugno scorso. La pandemia di Covid-19 torna a fare paura in un mondo che tenta il ritorno la normalità dopo mesi di chiusura. In Catalogna, nel Nord della Spagna, sono tornate in lockdown 200 mila persone per reprimere un nuovo focolaio. Gli Stati Uniti continuano a macinare record di contagi quotidiani, l'ultimo bilancio giornaliero è di oltre 56 mila casi e la Florida registra un nuovo picco, dopo quello di giovedì, con più di 11 mila nuove infezioni nelle ultime 24 ore.

Dalla Russia alla Catalogna, torna l'allarme

Il conteggio delle vittime in Russia è tornato superare quota 10 mila. Il Brasile è a oltre 1,5 milioni di casi e piu' di 63 mila decessi nonostante l'insistenza del presidente Jair Bolsonaro a minimizzare la pandemia. Il ministero della Salute austriaco, Rudolf Anschober, di fronte a una nuova virata della curva dell'epidemia ha chiesto l'introduzione di un bollettino che indichi costantemente alla popolazione quanto è alto il rischio di contagio di Covid-19. L'aggiornamento più allarmante e' quello che arriva dalla Spagna, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia. "Abbiamo deciso di confinare la zona di Segria' a seguito di dati che confermano un forte aumento dei contagi", ha dichiarato il governatore Quim Torra. Torna quindi il divieto di assembramenti di oltre dieci persone, in una versione di 'lockdown' simile a quella attuata nella città di Leicester, in Gran Bretagna.