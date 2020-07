Il 4 luglio dell'ambasciatore Eisenberg, "Italia e Usa come gemelli"

AGI - I comuni ideali legano insieme Italia e Stati Uniti "come gemelli" e i nostri Paesi "sono piu' forti" quando lavorano insieme e "collaborano sulla base di valori condivisi": lo ha dichiarato nel suo discorso per la Festa dell'Indipendenza 'virtuale' l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Lewis Eisenberg. "Ci sono i valori davvero unici scritti nella nostra dichiarazione d'indipendenza: siamo creati uguali, e abbiamo tutti diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicita'", ha detto il diplomatico americano, "sono ideali che hanno guidato gli Stati Uniti per quasi due secoli e mezzo. Sono ideali che legano noi e l'Italia come gemelli, insieme. Ideali che ci guidano in questo momento difficile".

"Più forti quando lavoriamo insieme"

"Ho avuto il grande onore e piacere unico di incontrare di nuovo il presidente Sergio Mattarella, un uomo la cui carica istituzionale incarna lo spirito condiviso dai nostri popoli", ha riferito l'ambasciatore durante l'evento virtuale ospitato nei giardini di Villa Taverna per la ricorrenza del 4 luglio. "Abbiamo avuto l'opportunità di uno scambio di vedute sul passato e sul futuro dei nostri Paesi, e siamo arrivati alla stessa conclusione irrefutabile - ha proseguito Eisenberg - le nostre nazioni sono di gran lunga più forti quando lavoriamo insieme per un obiettivo comune, sia esso la lotta al terrorismo o spingere i confini della conoscenza umana in materia di scienza e di esplorazione dello spazio. Ma più di ogni altra cosa, i nostri popoli sono più forti quando collaborano sulla base di valori condivisi che ci definiscono come popolo, i valori di democrazia e libertà, la libertà individuale che celebriamo oggi".

"I nostri cuori e le nostre menti sono più che mai vicini ai nostri amici americani" ha scritto in un tweet in inglese accompagnato dalle bandiere di Italia e Stati Uniti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della festa del 4 luglio.