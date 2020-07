In Alabama spopolano i Covid party

AGI - Si chiamano "Covid-19 party" ed è la nuova moda tra i giovani a Tuscaloosa, in Alabama: si invitano persone che hanno preso il virus e la prima persona che, dopo la festa, viene contagiata riceve un premio in denaro. Lo riporta la Cnn, che ha avuto conferma dalla sindaca, Sonya McKinstry. "Pensavamo che fosse una notizia inventata - ha spiegato la sindaca - ma dopo le nostre indagini abbiamo scoperto che è davvero così".

Nelle ultime settimane ci sono state molte feste senza distanziamento sociale e uso di mascherine, e con premi in denaro per i piu' "sfortunati". "E' una cosa che mi fa infuriare - ha commentato McKinstry - non solo e' irresponsabile, ma puoi contrarre il virus e contagiare i tuoi genitori, le persone anziane". Il consiglio municipale ha intanto approvato un'ordinanza per rendere obbligatorio da lunedi' l'uso delle maschere di protezione.