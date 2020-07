I nudisti americani si ribellano alle mascherine

AGI - Completamente nudi, ma con un solo obbligo: quello di indossare la mascherina di protezione. È l'indicazione di un resort di nudisti nello stato di New York, l'Empire Haven, villaggio vacanze nella zona di Finger Lakes. "È un po' strano - ammette la manager, Megan Robinson - perché la bocca e il naso restano le uniche parti coperte". La questione, come riporta il Wall Street Journal, appare meno frivola di quanto possa sembrare.

In molti centri nudisti americani, in tempi di pandemia, si interrogano se filosoficamente la mascherina possa essere accettata o no, ma intanto i contagi negli Stati Uniti hanno registrato un aumento preoccupante, con una media di 50 mila casi al giorno. "Se dovessimo portare la mascherina - ha scritto su Twitter il management di un resort in California - potremmo dirci davvero nudisti?". La domanda ha scatenato un acceso dibattito sui social.

Al Solair Recreation League hanno organizzato un evento per il 4 luglio, giorno dell'Indipendenza, la festa più importante per gli americani, ma è a rischio perché i partecipanti hanno chiesto di poter stare tutti insieme, senza rispettare la norma del distanziamento sociale. E tantomeno indossare la mascherina. "È assurdo - ha scritto il proprietario del DeAnza Springs Resort, Dave Landman - è davvero assurdo, la mascherina è l'ultima cosa che ti aspetti di vedere in un posto di nudisti".

La maggior parte dei nudisti è contro la protezione, ma le direzioni dei resort non vogliono finire oggetto di cause da parte di bagnanti contagiati. Molti villaggi, nel frattempo, hanno adottato una linea di compromesso: almeno nelle zone comuni, come quella del bar o della sala karaoke, la mascherina va indossata, anche se farà sembrare meno nudi.