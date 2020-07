Incidente in un sito nucleare in Iran, "Nessuna perdita radioattiva"

AGI. - L'ente nucleare iraniano ha dato notizia di un incidente avvenuto in un magazzino in un complesso nucleare che pero' non ha causato vittime o inquinamento radioattivo. "Non c'era materiale nucleare nel magazzino e non vi era alcun potenziale di inquinamento", ha spiegato il portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Behrouz Kamalvandi, alla televisione di stato. "I team di esperti sono attualmente sul posto e stanno indagando sulla causa dell'incidente", ha aggiunto.

Il magazzino del sito di Natanz nell'Iran centrale "era inattivo, e per inattivo intendo in termini di materiale radioattivo" e personale in loco, ha spiegato Kamalvandi. La natura dell'incidente non è stata resa nota ma sono stati confermati "alcuni danni strutturali".