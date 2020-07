Trump è in calo nei sondaggi, pesa la gestione del Covid

AGI - Continua a calare l'indice di gradimento degli americani per Donald Trump. Secondo l'ultimo sondaggio Politico/Morning Consult, sei intervistati su dieci, il 59 per cento, disapprovano l'operato del presidente: solo il 39 per cento dà un giudizio positivo, due punti in meno rispetto al 41 per cento registrato a inizio giugno. Pesano le notizie sull'epidemia, che registra picchi di contagi in sedici stati. Il 75 per cento degli intervistati ritiene che le cose stiano prendendo "abbastanza seriamente" la strada sbagliata.

Intanto Trump ha cambiato il manager della campagna: Michael Glassner non è più l'organizzatore dei comizi del presidente Usa. Secondo il Wall Street Journal a Glassner è stato assegnato un ruolo diverso, la supervisione delle questioni legali. Al suo posto Jeff DeWit, 47enne uomo d'affari dell'Arizona da tempo legato a Trump, che lo aveva nominato alla direzione finanziaria della Nasa.

Secondo l'agenzia Axios sarebbe stato il genero del presidente, Jared Kushner, a decidere rimuovere Glasser dall'incarico dopo il flop dell'appuntamento elettorale di Tulsa, Oklahoma, quando nell'arena si era presentata solo meta' della gente attesa.