Migliaia in piazza a Hong Kong contro la legge sulla sicurezza: arrestati 180 manifestanti

AGI - Sale a 180 il numero di persone arrestate a Hong Kong per le proteste di oggi contro la legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino, e già in vigore nella città. Lo riferisce la polizia di Hong Kong dal suo account Twitter, precisando che sette delle persone arrestate sono sospettate di violazioni alla legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong, mentre gli altri sono stati arrestati per assemblea non autorizzata, disordini e possesso di armi.

In migliaia sono scesi per le strade della città oggi, con forti momenti di tensione con le forze dell’ordine che hanno fatto ricorso agli spray urticanti, ai proiettili di gomma e i cannoni caricati ad acqua e sostanze chimiche per disperdere la folla. Gli arresti sono tuttora in corso, specifica la polizia, che ha lanciato un forte avvertimento ai cittadini. “Basta infrangere la legge”, si legge nel messaggio.

"Non ci arrenderemo mai". Lo scrive su Twitter l'attivista hongkonghese Joshua Wong. "Siamo in strada per manifestare contro la legge sulla sicurezza nazionale", scrive pubblicando alcune foto delle manifestazioni in corso. "Non ci arrenderemo mai. Ora non e' il momento di arrendersi".