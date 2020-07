La California registra oggi 110 morti e chiude di nuovo

AGI - Nuovo record di morti in California nelle ultime 24 ore per il coronavirus con 110 decessi e il governatore dello Stato, Gavin Newson, ha ordinato nuovamente la chiusura di bar, ristoranti e cinema, praticamente il lockdown per il 75% del territorio.

Intanto oggi, in un'intervista a Fox, Donald Trump si è detto a favore delle mascherine. "Sono per le mascherine. Penso che le mascherine siano una buona cosa", ha precisato il presidente Usa Donald Trump che non è mai stato visto indossarne una. Nel corsdo dell'intervista ha spiegato che lui non ha bisogno di mettere la mascherina perché a tutti coloro che lo circondano viene fatto il test. "Se dovessi indossarla, mi piacerebbe il mio look", ha osservato, stile "Lone Ranger". Il presidente e' stato accusato di non dare il buon esempio rifiutandosi di indossare la mascherina mentre i contagi negli Usa crescono in maniera esponenziale.