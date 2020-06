Fauci: "Rischiamo 100 mila casi di Covid al giorno"

AGI - "Potremmo avere 100 mila nuovi casi al giorno negli Stati Uniti se non riusciremo a controllare l'epidemia. Sono molto preoccupato". Lo ha detto l'epidemiologo Anthony Fauci, epidemiologo e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, nel corso dell'audizione davanti alla commissione del Congresso.

"Dal prossimo mese passeremo a una nuova fase nella sperimentazione del vaccino. Non abbiamo la certezza del risultato, ma siamo ottimisti che troveremo presto un vaccino. Speriamo di avere le dosi disponibili all'inizio del prossimo anno". Negli Stati Uniti i contagiati da coronavirus sono 2 milioni e 683 mila, i morti quasi 130 mila. I casi registrano un aumento in almeno 13 stati.