Scoperto nei maiali in Cina un nuovo virus capace di causare una pandemia

Ricercatori hanno scoperto un ceppo del virus dell'influenza suina in Cina con tutte le caratteristiche in grado di provocare una futura pandemia. Lo riferisce uno studio pubblicato sulla rivista scientifica americana Pnas.

I virus, chiamati G4, sono geneticamente discendenti dal ceppo H1N1 che causò una pandemia nel 2009. "Hanno tutti i tratti essenziali che mostrano un'alta adattabilità per infettare l'uomo", scrivono gli autori, scienziati di Università cinesi e del Centro cinese per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il lavoro presentato è voluminoso: dal 2011 al 2018, sono stati prelevati da maiali 30 mila tamponi nasali in macelli in 10 province cinesi e in un ospedale veterinario, consentendo di isolare 179 virus dell'influenza suina. La maggior parte era rappresentata dalla nuova varietà, che è diventata dominante nei suini dal 2016.

I ricercatori hanno quindi compiuto vari esperimenti in laboratorio e sui furetti, animali ampiamente utilizzati nella ricerca sull'influenza perché i loro sintomi sono paragonabili a quelli umani: febbre, tosse e starnuti. Hanno osservato che i virus G4 sono più infettivi, replicabili nelle cellule umane e causano sintomi più gravi nei furetti rispetto ad altri ceppi. Inoltre, secondo i test in vitro, l'immunità ottenuta dopo il contatto con i virus influenzali stagionali umani non protegge dal G4.

L'altra cattiva notizia è che la percentuale di lavoratori e persone contagiate perché a contatto con i maiali era relativamente alta, il 10,4%, secondo gli esami del sangue che hanno testato la presenza di anticorpi contro il virus. A livello di popolazione generale, le percentuale di contagio è al 4,4%.

Si ritiene quindi che il virus sia già passato agli umani, dicono gli scienziati, ma non ci sono prove che possa essere trasmesso da uomo a uomo. E questo è il timore principale. "Le pandemie scoppiano quando i virus dell'influenza A con un nuovo antigene di superficie HA diventano in grado di essere trasmessi da uomo a uomo", concludono i ricercatori.

Vi è una necessità urgente, scrivono i ricercatori, di attuare la sorveglianza delle persone che lavorano a contatto con i maiali. "Al lavoro vi è il costante rischio dell'emergere di agenti patogeni zoonotici. Gli animali da allevamento, con i quali gli esseri umani sono più a contatto rispetto agli animali selvatici, sono un'importante fonte dei virus pandemici", ha dichiarato James Wood, capo del dipartimento di medicina veterinaria dell'Università di Cambridge.

Alla domanda sul virus, un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato durante una conferenza stampa quotidiana che la Cina "presta molta attenzione al suo sviluppo" e che prenderà le misure necessarie per contenere la sua diffusione.