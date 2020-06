Gli Usa valutano dazi sui prodotti europei per circa 3,1 miliardi di dollari

AGI - Il governo statunitense valuta di imporre dazi addizionali sulle importazioni di prodotti europei per circa 3,1 miliardi di dollari. Un documento diffuso dal Rappresentante per il commercio statunitense elenca una serie di prodotti da Francia, Germania, Spagna o Gran Bretagna, che spaziano dalle olive al caffè decaffeinato, dalla birra al gin fino ai camion. Le nuove tariffe, in assenza di accordo potrebbero scattare il 26 luglio.

I nuovi dazi sono stati già autorizzati dall'Organizzazione mondiale del commercio, fino a un massimo di 7,5 miliardi di dollari, nell'ambito della disputa che oppone Washington e Bruxelles sugli aiuti a Airbus e Boieng. Sul documento è stata aperta una consultazione pubblica che durerà fino al 26 luglio.