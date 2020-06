Recovery Fund: il ministro olandese, "Vogliamo l'accordo"

"Abbiamo parlato del piano di recupero e l'Olanda è a favore di una collaborazione strutturale per un buon piano di recupero, che deve avere un'economia durevole e duratura. Nelle settimane prossime vogliamo incontrarci anche con altri Paesi per cercare di trovare un accordo e confrontarci su questo piano". Lo ha detto il ministro olandese degli Esteri, Stef Blok, dopo un colloquio con l'omologo italiano Luigi Di Maio oggi alla Farnesina.

"Abbiamo di fronte a noi il compito di fare sì che la disoccupazione non aumenti e si faccia qualcosa per i tanti giovani che in Europa hanno bisogno di un futuro", ha detto ancora Blok. "C'è ancora molto da fare - ha sottolineato - a livello sanitario ma anche a livello economico. L'Italia è stata colpita duramente dalla crisi, ma anche l'Olanda".

Di Maio ha affermato che "l'Italia sostiene con convinzione il piano presentato dalla Commissione europea che noi riteniamo ben bilanciato percheé si pone obiettivi comuni e già individuati e ora abbiamo la possibilità di agire per la loro realizzazione". Il ministro degli Esteri ha ricordato che "l'Italia ha già avviato un lavoro approfondito su una serie di riforme che ci consentiranno di utilizzare i fondi europei".