Bolton non voterà per Trump: "Inadatto a fare il presidente"

AGI - L'ex consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, non voterà per Donald Trump alle prossime presidenziali di novembre. "Non penso che dovrebbe essere presidente, non penso che sia adatto per quell'ufficio, che abbia le competenza per eseguire il lavoro, non ritengo che sia un Repubblicano conservatore", ha affermato in un'intervista all'Abc, alla vigilia dell'uscita del suo libro 'The Room Where It Happened', in cui svela numerosi retroscena della presidenza Trump. "Non voterò per lui a novembre, certamente non votero' neanche per Joe Biden. Troverò un Repubblicano conservatore da votare", ha aggiunto.

Per l'ex consigliere della sicurezza nazionale lavorare alla Casa Bianca era "come vivere in un flipper". Il falco Repubblicano si è detto "quasi orgoglioso di non aver imparato molto sul tema della sicurezza nazionale".