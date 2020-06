Floyd: protesta dei poliziotti a Parigi, occupata place d'Italie

AGI - Una nuova manifestazione di protesta dei poliziotti francesi ha avuto luogo in serata a place d'Italie, a Parigi, nel 13esimo arrondissement. Decine di vetture e furgoni della polizia hanno occupato la carreggiata, con i lampeggiatori accesi. Lo riporta il quotidiano Le Figaro.



Gli agenti stanno facendo sentire la propria voce dopo le accuse di razzismo e di violenze successive al caso Floyd negli Usa, che è stato comparato alla morte di Adama Traorè, avvenuta nel 2016 in Francia a seguito di un'operazione di polizia.



Negli ultimi giorni, analoghe manifestazioni di poliziotti sono state organizzate a Parigi, in particolare al Trocadero, sugli Champs-E'lyse'es, a place de la Republique e nel quartiere La Defense.