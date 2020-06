Troppi contagi negli Usa. Utah e Oregon posticipano la riapertura

AGI - In alcuni Stati americani i nuovi contagi di Covid-19 cominciano a essere allarmanti al punto che l'Oregon e lo Utah hanno deciso di sospendere e posticipare la riapertura che era prevista per uscire dal lungo lockdown. Il governatore dello Utah, Gary Herbert, ha preso il provvedimento di sospensione del de-confinamento a seguito di picchi nei casi di nuovo coronavirus nelle ultime due settimane.

Lo stato rimarrà nella fase "gialla" della riapertura, ad eccezione di una contea, ha confermato alla Cnn Brooke Scheffler, portavoce di Herbert. "Che cosa dovremmo effettivamente fare come risposta a questo picco di casi? Per la maggior parte, penso che la risposta sia che ci fermeremo e manterremo la fase gialla nella maggior parte dello Stato", ha annunciato Herbert.

La dottoressa Angela Dunn, epidemiologa di Stato dello Utah, ha dichiarato che si è verificato un "grande picco nel tasso di crescita dei casi" dopo il Memorial Day. Nelle settimane prima del Memorial Day, la percentuale di test positivi andava "circa dal 4 al 4,5%. Nelle due settimane successive, la tendenza è aumentata al 7% per una media settimanale e infine al 10% nell'ultima settimana".

Il governatore dell'Oregon, Kate Brown, ha annunciato che saranno posticipate di una settimana le riaperture in tutto lo Stato a causa di un picco nei nuovi casi.

La situazione in Arkansas

Nelle ultime 24 ore in Arkansas, Usa, c'è stato un record di nuovi contagi di Covid-19. Lo ha reso noto il governatore Asa Hutchinson. "Abbiamo registrato 731 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il pià grande aumento da quando è iniziata questa pandemia", ha affermato secondo quanto riporta la Cnn. Almeno 207 dei nuovi contagi sono avvenuti in istituti penitenziari. Il totale dei casi di coronavirus nello Stato è a 11.547.

Nessuna seconda ondata per Washington

Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha tentato di placare i mercati dopo che giovedì le azioni sono crollate alla notizia di una proiezione della seconda ondata di coronavirus. "Non c'è seconda ondata", ha dichiarato. "Non sono l'esperto di salute, ma sul cosiddetto picco ho parlato con i nostri esperti di salute la sera scorsa. Stanno dicendo che non c'è un secondo picco, lasciami ripetere, non c'è un secondo picco", ha spiegato Kudlow su Fox News Friday.

I dati totali

I morti per il coronavirus negli Usa sono 114.357, secondo i dati di John Hopkins University mentre aumentano i timori di un seconda ondata con contagi record registrati in Texas e Florida negli ultimi giorni.

Il numero delle infezioni negli States ha superato i 2 milioni mentre i Cdc, le autorità sanitarie americane, stimano tra 124.000 e 140.000 i decessi entro il prossimo 4 luglio e 170.000 morti entro ottobre.