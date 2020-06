British Airways mette all'asta le opere d'arte per salvare la compagnia

British Airways ha deciso di vendere parte della sua collezione di opere d'arte per raccogliere fondi utili a far fronte la crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus. Nella collezione ci sono opere di Damien Hirst, Bridget Riley e Peter Doig: sono stati identificati una decina di pezzi da mettere all'incanto ma non si sa esattamente quali.

La scorsa settimana - ricorda la Bbc - l'amministratore delegato, Alex Cruz, ha avvertito che è in gioco la sopravvivenza della compagnia aerea a corto di liquidità. Secondo il quotidiano Evening Standard, che ha dato la notizia, la casa d'aste Sotheby's è già stata contattata per organizzare la vendita il prima possibile. Tra le opere della collezione anche pezzi di Tracey Emin, Anish Kapoor e Chris Ofili. Ma si ritiene che il pezzo più prezioso sia un pezzo di Bridget Riley, un'opera in possesso da oltre 30 anni, che varrebbe un milione di sterline e che ha guadagnato quotazioni negli ultimi anni.

Lufthansa taglia 22 mila posti di lavoro

Lufthansa prevede di tagliare 22.000 posti di lavoro in tutto il mondo, ovvero il 16% della sua forza lavoro, a causa dell'impatto dell'epidemia di Covid. Lo rende noto il gruppo all'Afp.

"Avremo 22.000 posti di lavoro a tempo pieno in meno all'interno del gruppo Lufthansa, di cui la metà in Germania", ha detto la compagnia, aggiungendo che vuole evitare licenziamenti "per quanto possibile".

Lufthansa punta ad evitare i licenziamenti secchi, grazie alla "disoccupazione parziale" e agli accordi negoziati con i sindacati. Il gruppo, che possiede anche le società europee SWISS, Austrian, Brussel Airlines ed Eurowings, ha 135.000 dipendenti in tutto il mondo. All'inizio di giugno, il capo del gruppo Carsten Spohr aveva stimato a soli 10.000 il numero di dipendenti in eccesso. Ma "la domanda nel traffico aereo riprenderà visibilmente molto lentamente", ha affermato la compagnia, che prevede anche di tagliare 100 dei 763 aeromobili della sua flotta. "Senza una significativa riduzione dei costi del personale durante la crisi, rovineremo la possibilità di un migliore riavvio e rischieremo di indebolire Lufthansa", commenta Michael Niggemann, responsabile delle risorse umane nel consiglio di amministrazione del gruppo.

La pandemia del coronavirus ha avuto un forte impatto sull'attività del principale gruppo aereo europeo. Lufthansa ha registrato nel primo trimestre 2020 una perdita netta di 2,1 miliardi di euro. Nei prossimi mesi il gruppo aumenterà sicuramente di potenza dopo aver rilanciato alcune rotte a giugno, ma a livello di posti aerei il gruppo tornerà al 40% a settembre. Per superare la crisi, Lufthansa ha ricevuto 9 miliardi di euro in aiuti pubblici e crediti garantiti dallo stato tedesco, subordinatamente all'entrata dello stato nella capitale.