Il Patto per il rilancio del Made in Italy

Nel documento in sei capitoli le idee per "un'Italia più forte, resiliente, ed equa": liquidità per le imprese in crisi, rinvio delle imposte sui redditi, disciplina dello smartworking, misure per far emergere lavoro nero e scoraggiare il contante. Oltre a uno scudo penale per i datori di lavoro e una proroga dei contratti a termine. Ecco tutte le principali proposte dalla task force per rimettere in moto il Paese