Estero

Giorno della rabbia a Washington. La protesta infiamma anche l'Europa

Oltre 6000 persone in marcia nella capitale americana e cortei in altre città Usa, per la morte di George Floyd. 4 capi di polizia di Brooklyn trasferiti. In migliaia manifestano anche in Francia, in Germania e in Italia. Scontri con la polizia davanti a Downing Street. Spunta un video shock di un altro afroamericano vittima della violenza della polizia.