George Floyd aveva il coronavirus 

George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, è risultato positivo al coronavirus. Emerge dall'autopsia ufficiale, quella condotta dal personale medico della contea Hennepin. Ma non è stato il Covid a contribuire alla morte di Floyd, si segnala nel referto medico, indicando che l'uomo era asintomatico.

Per la nona notte consecutiva vanno avanti le proteste scatenate dall'uccisione da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd- La gente è scesa in piazza a Washington Dc, New York, Filadelfia, Seattle, Fort Worth, Los Angeles. A New York ci sono stati momenti di tensione e secondo quanto riporta la Cnn sono scattati degli arresti.

Almeno 90 i manifestanti arrestati a New York, secondo quanto ha riferito il capo della polizia, Terrance Monahan, aggiungendo che la serata e' stata relativamente pacifica senza saccheggi. E' un numero molto più basso rispetto a martedì sera, quando gli arresti erano stati almeno 280.