"La linea dura di Trump verrà premiata" dice Luttwak

AGI - Per capire in che condizioni versano oggi gli Stati Uniti “non dovete fare altro che guardare la borsa di Wall Street” dove “da settimane ormai i maggiori listini sono in ascesa, e crescono anche oggi” pur tra coronavirus e proteste di piazza per la morte di George Floyd. Lo sostiene il politologo americano Edward Luttwak in un’intervista a Il Messaggero di Roma.

Secondo Luttwak il presidente Usa “ha gestito la protesta dell’ultima settimana con mano ferma” e “quando il presidente esorta la polizia a sparare in risposta alla violenza dei dimostranti, la gran parte del paese applaude” per questo Luttwak dice “non sono d’accordo” che questo sia il momento più difficile per Trump perché “tra una settimana, quando i rilevamenti di opinione registreranno gli effetti politici della protesta, vedremo chi aveva ragione”.

E il risultato, secondo il politologo statunitense, è che “gli elettori puniranno chi non ha saputo difenderli in questo frangente e premieranno il presidente per la sua fermezza”.