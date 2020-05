Trump: gli Antifa saranno considerati un'organizzazione terroristica

"Gli Stati Uniti designeranno Antifa come organizzazione terroristica", lo scrive su Twitter il presidente Usa Donald Trump, che si è già espresso contro il movimento dell'estrema sinistra per le violenze nelle proteste per la morte di George Floyd.​

Antifa negli Stati Uniti è un movimento attivista politico militante, di sinistra, antifascista, comprende gruppi di attivisti autonomi che mirano a raggiungere i loro obiettivi politici con l'azione diretta piuttosto che le riforme politiche.

"Altre città e Stati democratici dovrebbero guardare alla chiusura totale nei confronti degli anarchici della sinistra radicale a Minneapolis ieri sera", scrive ancora Trump su Twitter, "la Guardia Nazionale ha fatto un ottimo lavoro, e dovrebbe essere usata in altri Stati prima che sia troppo tardi".