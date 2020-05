Crew Dragon ha agganciato la Stazione spaziale internazionale

La Crew Dragon, la navicella della SpaceX di Elon Musk, con a bordo i due astronauti della Nasa, Doug Hurley e Bob Behnken, si è agganciata in leggero anticipo alla Stazione spaziale internazionale (Iss), dove si trovano l'americano Chris Cassidy e i russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H