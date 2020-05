Superati i sei milioni di casi di coronavirus nel mondo

Il Presidente americano annuncia sanzioni al partito comunista di Hong Kong e la rottura delle relazioni con l'Oms: "Pechino non ha mantenuto le promesse sull'autonomia dell'ex colonia, via lo status speciale". Sarà vietato l'ingresso negli Usa di cinesi "pericolosi per la sicurezza nazionale". Duro attacco anche sul coronavirus: "Tanti morti e danni per colpa loro".