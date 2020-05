L'Ue esorta gli Usa a riconsiderare la rottura con l'Oms

AGI - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il capo della politica estera, Josep Borrell, "hanno esortato" gli Stati Uniti "a riconsiderare la decisione annunciata" di rompere i rapporti con L'Organizzazione mondiale della sanità.

"L'Oms deve continuare a essere in grado di guidare la risposta internazionale alle pandemie, attuali e future. Per questo, la partecipazione e il sostegno di tutti sono necessari ed essenziali", hanno affermato i due esponenti dell'Ue in una dichiarazione congiunta.