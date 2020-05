Merkel non parteciperà di persona al G7 negli Usa

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, non si recherà negli Usa per partecipare di persona alla riunione del G7, che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole ospitare nonostante le preoccupazioni per la pandemia di coronavirus. Lo ha comunicato un portavoce del governo tedesco. La cancelliera "ad oggi, considerando la situazione generale della pandemia, non può accettare la sua partecipazione personale per un viaggio a Washington", ha spiegato il portavoce. "La cancelliera federale - ha aggiunto - ringrazia il presidente Trump per il suo invito al vertice del G7".