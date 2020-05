Di Maio: lavoriamo per riaprire i confini europei a metà giugno

"Nei mesi estivi l'Italia deve iniziare a riprendersi dalla crisi, ne va del nostro turismo e della nostra economia. Con gli altri ministri degli Esteri dei Paesi europei stiamo lavorando per riuscire a sbloccare i confini verso metà giugno. Per dare il via a una ripartenza europea". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"L'obiettivo è dare la possibilità ai turisti stranieri di venire in Italia, per permettere a commercianti, imprenditori, artigiani di lavorare", aggiunge il ministro.