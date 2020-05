In Svezia, più di 4 mila morti e oltre 33 mila casi

Sono oltre 4 mila i decessi per la pandemia di Covid-19 in Svezia. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del Paese, ritenuto un osservato speciale a causa del suo approccio più morbido alle misure di contenimento della malati rispetto a molti dei suoi vicini europei. L'Agenzia di sanità pubblica svedese ha dichiarato di aver registrato 4.029 morti e 33.843 casi confermati, su una popolazione totale di 10,3 milioni di abitanti. Il 90 per cento dei decessi è over 70enne.