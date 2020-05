Coronavirus: l'Oms ha sospeso il trattamento con l'idrossiclorichina

L'Oms ha sospeso per il momento il trattamento anti Covid-19 con l'idrossiclorichina in seguito ad alcuni studi che ne hanno dimostrato l'alto tasso di mortalità. Lo ha reso noto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Venerdì The Lancet ha pubblicato uno studio di monitoraggio su idrossicolorochina e clorochina e i suoi effetti sui pazienti Covid-19 che sono stati ricoverati in ospedale. Gli autori hanno riferito che tra i pazienti che hanno ricevuto il farmaco, da solo o con un macrolide, hanno stimato un tasso di mortalità più elevato", ha spiegato Tedros.