Secondo caso nei Paesi Bassi di contagio Covid-19 da visone a uomo

Sono due i casi finora registrati in Olanda di passaggio di Covid-19 da visone a uomo. Lo ha reso noto il ministro dell'Agricoltura secondo il rischio di ulteriori contagi rimane comunque basso. Il secondo caso arriva dopo quello segnalato la scorsa settimana in una delle due fattorie vicino alla città meridionale di Eindhoven, dove la malattia è stata scoperta ad aprile tra i visoni allevati per la loro preziosa pelliccia.

"Abbiamo appreso di un secondo caso in cui in una delle fattorie di visoni il Sars Cov-2 è stato trasmesso da un visone a un essere umano", ha dichiarato la ministra Carola Schouten. "Il caso è simile al precedente", ha aggiunto in una lettera al Parlamento olandese.

Il contagio è avvenuto prima che si sapesse che il visone portava il virus, il che significa che i lavoratori non indossavano allora dispositivi di protezione. Gli allevamenti di visone per la loro pelliccia hanno rappresentato un problema controverso nei Paesi Bassi, con la sua massima corte che nel 2016 ordinò la cessazione di tutti gli allevamenti entro il 2024. I Paesi Bassi hanno finora registrato 5.830 decessi per Covid-19 e 45.445 contagi.