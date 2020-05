Nel mondo oltre 5 milioni di casi e 342 mila morti per coronavirus  

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato quota 5,3 milioni, con più di 342 mila morti: sono i dati aggiornati della Johns Hopkins University sull'andamento della pandemia. Il Paese più funestato dal coronavirus si confermano gli Stati Uniti con 97.087 vittime (1.127 nelle ultime 24 ore) e 1,62 milioni di contagi, seguiti dal Regno Unito (36.757 decessi), Brasile (347 mila) e Russia (344 mila).

"I casi, i numeri e i decessi stanno calando in tutto il Paese!". Lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump, riferendosi al bilancio della pandemia negli Stati Uniti. Secondo la Johns Hopkins University, gli Usa rimangono il Paese piu' colpito al mondo con oltre 1.628.000 casi e 97.150 morti.

Cases, numbers and deaths are going down all over the Country!