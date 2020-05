Per la prima volta la Cina non registra nuovi casi di Covid

La Cina ha riferito per la prima volta zero nuovi casi di coronavirus da quando ha iniziato a riferire dati a gennaio. Il virus è emerso per la prima volta nella città di Wuhan alla fine dello scorso anno, i casi sono diminuiti drasticamente dal picco a metà febbraio quando il paese sembra aver portato il virus in gran parte sotto controllo.

Il bilancio delle vittime ufficiale nel Paese è di 4.634, ben al di sotto del numero di vittime in paesi molto più piccoli. Sono stati espressi dubbi sull'affidabilità dei numeri cinesi, è messa in discussione la quantità di informazioni che Pechino ha condiviso con la comunità internazionale.

La notizia di zero contagi arriva il giorno dopo l'apertura del Congresso nazionale del popolo, in cui il premier Li Keqiang ha dichiarato che il Paese "ha ottenuto importanti risultati strategici nella nostra risposta a Covid-19". Tuttavia ha avvertito che il Paese deve ancora affrontare sfide "immense". In questi mesi Pechino ha negato strenuamente le accuse di insabbiamento, insistendo sul fatto che abbia sempre condiviso in modo tempestivo le informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altri Paesi.