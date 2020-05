Escalation in Libia, la Turchia minaccia Haftar: "Reagiremo a ogni attacco"

La Russia ha consegnato 8 aerei da guerra alle truppe del generale Khalifa Haftar, sei Mig-29 e due Sukhoi 24s, trasferiti dalla base siriana di Khmeimim. Lo ha riferito il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashagha, all'agenzia Bloomberg. La notizia sarebbe un segnale pericolosissimo di quella possibile escalation della "guerra aerea" vista come sempre più probabile in Libia

La Turchia, d'altro canto, minaccia una pesante rappresaglia contro qualsiasi attacco delle forze del generale Khalifa Haftar contro gli interessi turchi in Libia. Lo ha affermato un alto funzionario turco, citato da Bloomberg, dopo che le forze dell'uomo forte della Cirenaica hanno minacciato attacchi aerei "senza precedenti" contro le truppe del Governo di accordo nazionale.

"Sulla stampa straniera si legge che Haftar è deciso ad attaccare interessi turchi schierando nuovi aerei da guerra, ottenuti grazie all'appoggio di Paesi stranieri. Si tratta di un'affermazione che Haftar ha rilasciato in seguito alle perdite subite recentemente, con il chiaro intento di far salire la tensione in Libia. Ogni attacco contro interessi turchi produrrà conseguenze pesanti e renderà legittimo per noi colpire obiettivi legati afd Haftar", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri firmato dal portavoce, Hamy Aksoy.