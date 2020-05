Easyjet riprende i voli in Gran Bretagna e Francia dal 15 giugno

EasyJet ripristinerà alcuni voli dal 15 giugno con mascherine obbligatorie per equipaggio e passeggeri. La compagnia, che ha fermato i voli alla fine di marzo a causa della pandemia da coronavirus, ricomincerà a volare riattivando collegamenti interni in Gran Bretagna e in Francia, senza servire pasti a bordo e distribuendo gel igienizzante.