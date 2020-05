In Usa ci saranno 113 mila morti entro metà giugno

Le morti collegate al coronavirus saranno oltre 113.000 entro metà giugno, secondo le proiezioni del Forecast Hub della University of Massachusetts. Negli States ad oggi i contagi sono oltre 1,5 milioni e i decessi oltre 91 mila ma le proiezioni sulla base di 9 modelli compilati da diverse istituzioni ne indicano almeno altri 22 mila nei prossimi 25 giorni.

"La nuova previsione sui decessi Usa entro il 13 giugno è di circa 113.000, con il 10% di possibilità che siano meno di 107.000 e il 10% di possibilità che siano più di 121.000", si legge sul sito del Forecast Hub. Questa nuova proiezione si inserisce in un quadro di riaperture in tutti gli Stati Uniti dopo il lockdown, anche se non sono stati centrati ovunque gli standard fissati dalle linee guida dell'amministrazione. Due settimane fa il presidente Donald Trump aveva detto che vi sarebbero stati tra 75 mila a 100 mila morti nella nazione". Nel mondo il coronavirus ha ucciso oltre 322 mila persone dallo scoppio della pandemia a Wuhan, in Cina, verso la fine dello scorso anno.