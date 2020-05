La svolta di Cambridge: lezioni on-line fino all'estate 2021

L'università di Cambridge, icona del sistema universitario britannico, ha deciso che a causa del coronavirus non ci saranno lezioni in classe nel prossimo anno accademico: le lezioni saranno on-line fino all'estate del 2021. Il secolare ateneo britannico ha tuttavia assicurato che la decisione potrà essere cambiata qualora il governo cambiasse le indicazioni sul distanziamento sociale.

Nei giorni scorsi l'ente che sorveglia il sistema universitario britannico ha detto che gli studenti che si iscrivono per il prossimo anno devono essere informati "con assoluta chiarezza "su come i corsi verranno tenuti", prima che facciano la scelta per l'autunno. Le università possono far pagare le tasse se i corsi sono on-line.