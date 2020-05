 Coronavirus, Pechino risponde a Trump: "Scarica su di noi le sue responsabilità"

La Cina risponde al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti, accusandolo di “scaricare la responsabilità” della gestione dell'epidemia di coronavirus e di "infangare" la Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta a una domanda sulla lettera invita dal presidente Usa, Donald Trump, all’Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui minaccia di interrompere in maniera permanente i fondi all’organizzazione, e accusandola di “allarmante mancanza di indipendenza” dalla Cina.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto Zhao, hanno fatto “un errore di valutazione” nel cercare di utilizzare la Cina per evitare le proprie responsabilità.