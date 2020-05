Notte al Museo in Australia, intruso si scatta un selfie con un dinosauro

In Australia è caccia all'intruso che a notte fonda è penetrato in un museo chiuso di Sydney godendosi un tour per le sale senza pubblico e scattandosi anche un selfie con un teschio di dinosauro.

"È rimasto per una quarantina di minuti, ha sicuramente apprezzato la sua nottata al museo", ha riferito la polizia, precisando che l'intruso è riuscito a penetrare nell'Australian Museum tramite un ponteggio intorno all'una di notte.

Le telecamere di sicurezza l'hanno ripreso mentre scattava selfie, posando con la testa dentro il teschio di un tirannosauro, prima di andarsene con il capello e una foto presa dal muro. Il museo è chiuso dall'anno scorso a causa di lavori di ristrutturazione che lo hanno agevolato; anche altri musei sono chiusi ma a causa dell'epidemia di coronavirus. Un episodio "molto serio", ha commentato la polizia, "siamo fortunati che non abbia danneggiato opere storiche o altro materiale di pregio".