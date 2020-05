In Islanda una nonnina di 103 anni è sopravvissuta alla spagnola e al Covid-19

Una donna islandese ultracentenaria, Helga Gudmundsdottir, sopravvissuta alla spagnola è guarita di recente anche dal Covid-19, secondo un rapporto redatto dall'Onu, come riporta Bloomberg. Helga ha fatto la quarantena in una residenza per anziani di Westfjords,la principale isola dell'Islanda, all'inizio di aprile ed e' guarita pochi giorni prima di compiere 103 anni.

L'Islanda è stata una delle nazioni che hanno affrontato con più successo l'emergenza coronavirus, limitando i contagi ed effettuando numerosi test. Dal 24 aprile, nel Paese sono stati confermati solo una dozzina di casi e si sta procedendo con l'allentamento delle restrizioni.