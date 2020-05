"Il numero dei morti negli Stati Uniti è quasi certamente più alto degli oltre 80 mila riportati in modo ufficiale".

Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci, nel corso della deposizione davanti alla commissione del Senato.

"Data la situazione - ha aggiunto - in particolare a New York City, è probabile che molte persone siano morte in casa per il Covid e non siano state conteggiate perché non sono mai andate in ospedale".