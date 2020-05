Chi arriva in Spagna dall'estero va in isolamento per 14 giorni 

Mentre la Spagna riparte, con le eccezioni delle due principali città, Madrid e Barcellona, particolarmente colpite dall'epidemia, il governo decide che, a partire da venerdì prossimo, chi arriva dall'estero dovrà osservare una quarantena obbligatoria di due settimane.

In attesa di sapere come saranno regolati gli spostamenti fra un paese e l'altro, il ministero della Salute spagnolo si porta avanti prescrivendo che questa misura rimarrà in vigore fino a che durerà lo stato di emergenza. I viaggiatori in arrivo dovranno autoisolarsi per 14 giorni, limitando le loro uscite solo all'acquisito di generi alimentari o farmaci, o per motivi di salute. Per tutti sarà obbligatorio l'uso di mascherine.

Intanto, i dati odierni sull'epidemia segnalano un lieve incremento sia del numero dei morti che dei contagi. I decessi sono 176 (ieri 123, numero più basso in due mesi) per un totale di 26.920. I nuovi casi di contagio sono 426 (ieri 373) per un totale di 227.436.