Coronavirus: la Russia è il terzo Paese più colpito, Putin parla a nazione

Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà questo pomeriggio un nuovo discorso alla nazione in cui affronterà la situazione sanitario-epidemiologica nel Paese e le nuove misure di sostegno a cittadini e imprese. Lo ha annunciato il servizio stampa del Cremlino.

Oggi scade il periodo di lockdown - che in Russia è stato chiamato "di ferie retribuite" - varato per contenere l'epidemia di Covid-19, che nel Paese ha colpito oltre 221 mila persone, facendone il terzo al mondo per numero di contagi, davanti anche all'Italia.