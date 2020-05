Johnson, il lockdown ha evitato la catastrofe

"Sebbene il bilancio delle vittime sia stato tragico e la sofferenza immensa, e sebbene ci rattristiamo per tutti coloro che abbiamo perso, è un dato di fatto che adottando le misure di confinamento abbiamo evitato a questo Paese di essere inghiottito da quella che avrebbe potuto essere una catastrofe in cui lo scenario ragionevole peggiore era mezzo milione di vittime", lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, presentando il piano per l'uscita dal confinamento post Covid-19. "Ed è grazie al vostro impegno e al vostro sacrificio nel fermare la diffusione di questa malattia che il tasso di mortalità sta diminuendo e i ricoveri ospedalieri stanno diminuendo", ha aggiunto.