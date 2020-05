Secondo Trump il virus sparirà senza vaccino e causerà 95.000 morti

Il coronavirus "andrà via anche senza un vaccino", ma le vittime dell'epidemia negli Usa saranno 95 mila o forse più.

Lo ha detto il presidente Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con parlamentari repubblicani.

Ci potrà essere "qualche vampata" in autunno o "il prossimo anno" ma "anche i virus come tutto il resto muoiono", ha assicurato il tycoon. Trump ha anche 'rivisto' le stime dei decessi totali che si avranno negli Usa a causa del virus, dicendo di aspettarsene 95 mila o forse di più.

Al momento il bilancio dei morti nel Paese è poco sopra 77 mila, con circa 1,3 milioni di contagiati.

L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha definito la gestione della crisi del coronavirus messa in campo dal suo successore Donald Trump come "un assoluto caotico disastro".

Il commento, contenuto nell'audio di una conversazione privata, online, tra l'ex capo della Casa Bianca e i membri della Obama Alunni Association è stato diffuso da Yahoo News.

Nella conversazione, volta a incoraggiare il sostegno per il candidato democratico Joe Biden alle presidenziali di novembre, Obama sostiene che col voto di quest'anno "si tratterà di combattere le tendenze di lungo termine in cui essere egoisti, tribali, divisi e vedere gli altri come nemici sono diventate l'impulso più forte nella vita americana".

A suo dire, è proprio questo trend che "in parte" spiega perché la risposta degli Usa "alla pandemia globale è stata così debole e a macchia di leopardo".

"È stata un assoluto, caotico disastro, dove il nostro governo ha usato la mentalità del 'che vantaggio ne ricavo'", denuncia Obama, aggiungendo: "Per questo, spenderò tutto il tempo necessario per fare campagna nel modo più forte che posso per Joe Biden".