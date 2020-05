In Russia altri 10 mila casi, verso i 200 mila

La Russia è vicina alla soglia dei 200 mila casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.817 nuovi contagi portando il totale a 198.676. Sono 104 le persone morte per Covid-19 nella notte, per un numero complessivo di decessi di 1.827. La Russia ha superato Francia e Germania divenendo la quinta nazionale al mondo per numero di contagi.