La Gran Bretagna imporrà la quarantena a chi arriva dall'estero

Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncerà domenica l'obbligo di quarantena per 14 gironi per tutti coloro che arrivano dall'estero, connazionali compresi. Lo anticipa il Times, citando fonti del governo di Londra. Le uniche eccezioni previste riguarderanno l'Irlanda, le Isole della Manica e l'Isola di Man. Per le violazioni saranno previste multe fino a mille sterline e la possibile deportazione.