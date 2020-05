Per il vaccino contro il coronavirus ancora almeno un anno, dice un esperto Usa

Sul vaccino contro il Covid-19 si avranno certezze dell'efficacia non prima dell'aprile o maggio del prossimo anno. È quanto sostiene Mark Mulligan, uno dei principali ricercatori al lavoro sui primi test clinici per il vaccino, intervistato dalla Cnn. Mulligan è il direttore del Centro Vaccini alla Langone Health della New York University e sta lavorando con Pfizer Inc. e BioNTech SE alla sperimentazione. "Stiamo facendo in pochi mesi ciò che solitamente viene fatto in anni", ha affermato il ricercatore.