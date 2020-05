Il giudice Ginsburg è in ospedale per un'infezione della cistifellea

Il giudice della Corte Suprema americana, l'icona liberal Ruth Bader Ginsburg, è stata ricoverata in ospedale per un'infezione provocata dalla cistifellea. Secondo quanto reso noto dal massimo organo giudiziario Usa, l'87enne Ginsburg si sta riprendendo. Resterà in ospedale, al Johns Hopkins di Baltimora, per un giorno o due ma oggi parteciperà alla riunione telefonica della Corte Suprema, come ha già fatto lunedì scorso.