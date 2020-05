A 5 anni ruba il Suv alla madre per comprare una Lamborghini 

Un bambino di cinque anni, con tre dollari in tasca, è stato fermato dalla polizia per un controllo e bloccato. Ma se la notizia appare insolita vista l'età, la motivazione è ancora più straordinaria: il piccolo era alla guida del Suv dei genitori, e dallo stato dello Utah era diretto in California per "comprare" l'auto dei suoi sogni, una Lamborghini.

È stata una pattuglia della polizia, in servizio sulla Interstate 15, strada di grande collegamento, a notare un Suv viaggiare a una velocità di circa 50 chilometri orari, alla cui guida in apparenza sembrava non esserci nessuno. Quando gli agenti sono riusciti a far accostare la macchina, hanno pensato che al volante ci fosse un disabile, invece hanno trovato un bambino.

"Quanti anni hai?", gli ha chiesto l'agente Rick Morgan. "Cinque", gli ha risposto il piccolo guidatore, che poi ha spiegato che era diretto in California per comprare una Lamborghini, il cui valore era di circa 200 mila dollari. Il bambino aveva in tasca solo tre dollari.

Il colloquio è stato registrato dalla camera di servizio in dotazione agli agenti. "Per guidare - ha poi spiegato Morgan - il piccolo si era messo in piedi davanti al volante, perché non arrivava ai pedali". La polizia ha riportato il bambino a casa, ma ha segnalato il caso alla procura che deciderà se aprire un procedimento nei confronti dei genitori, per aver lasciato il bambino incustodito.