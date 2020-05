Archie compie un anno, la torta è vegana

Una torta vegana senza zucchero, un tuffo in piscina e una videochiamata con i cugini, i Cambridge baby: questi i festeggiamenti programmati dai duchi di Sussex per il primo compleanno del figlio, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, dal lockdown in California. E nel giorno di festa spuntano anche, a sorpresa, un raro video di Meghan Markle, che legge al figlio un libro per bambini, oltre ad una serie di fotografie scattate da papà Harry.

Tra i primi ad aver inviato gli auguri ad Archie, gli zii, i duchi di Cambridge, in un post sul loro account Instagram, Kensington Palace, con una foto ricordo del suo battesimo, nel luglio 2019, che ritrae la famiglia reale al completo. Stessa scelta dal nonno, il principe Carlo e Camilla, con la pagine ufficiale di Clarence House che ripropone uno scatto in bianco e nero di Carlo con Harry che tiene Archie in braccio, nel giorno del suo battesimo.

Anche la regina Elisabetta II ha rivolto gli auguri al suo ottavo nipotino: sul account ufficiale The Royal Family troneggia una foto della sovrana e del consorte, ai quali Archie viene presentato poco dopo la nascita, dai genitori, in presenza della madre di Meghan, Doria.





Nel video, mamma Meghan, 38 anni, acqua e sapone, chignon e camicia di jeans, legge un libro per bambini "Duck! Rabbit!" ad Archie nel giorno della festa. Il video, postato sulla pagina Instagram di Save The Children UK, organizzazione sostenuta dai duchi di Sussex, ritrae be'be' Archie in body celeste, che sfoglia il libro incuriosito e sorridente, con i suoi dentini da latte in bella vista, e getta per terra un altro libro, impaziente di scendere dalle ginocchia della mamma. Al termine del filmato il piccolo porta il libro in bocca e fa sentire la sua voce, mentre pare pronunciare la parola 'Dad'.

Esperti della famiglia reale citati dal Daily Mail hanno raccontato che, secondo Harry e Meghan, baby Archie "ha già tutto quello di cui ha bisogno", pertanto apprezzeranno "regali con un significato", tra cui donazioni ad enti caritatevoli per l'infanzia.

Archie è nato il 6 maggio 2019 alle 5.26 del mattino al Portland Hospital di Londra e pesava 3,260 chili. Pochi giorni dopo con orgoglio i suoi genitori lo presentarono al mondo intero. Fino a pochi mesi fa con la famiglia ha vissuto in un cottage nel parco del castello di Windsor, prima del trasferimento in Canada, sull'isola di Vancouver, e ora a Los Angeles.