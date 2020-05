Negli Usa ucciso ricercatore cinese "vicino a scoperte sul Covid-19"

Un professore cinese dell'università di Pittsburgh che era vicino a "scoperte molto significative" sul Covid-19 è stato assassinato nella città della Pennsylvania in un caso di omicidio-suicidio.

Bing Liu, 37 anni, è stato ucciso in casa con numerosi spari alla testa, al collo e al torace. L'omicida è il 46enne Hao Gu, anche lui di Pittsburgh, che poi si è ucciso nella sua auto, parcheggiata poco distante. La polizia ritiene che i due si conoscessero e che il movente non sia una rapina. Il delitto è avvenuto sul patio della casa mentre la moglie della vittima era fuori.

L'università di Pittsburgh ha spiegato che Bing Liu aveva un dottorato in chimica ed era "un eccezionale e prolifico ricercatore" che era "vicino a realizzare scoperte molto significative per la comprensione dei meccanismi cellulari che sottintendono all'infezione da SARS-CoV-2 e alle successive complicazioni". "Faremo uno sforzo per completare ciò che ha iniziato in modo da rendere omaggio alla sua eccellenza scientifica", ha fatto sapere l'ateneo.

I ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo stanno lavorando a un vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 che ha superato già la fase della sperimentazione animale e, secondo i primi test, produce anticorpi specifici in quantità ritenute sufficienti a neutralizzare il virus.